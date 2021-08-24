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В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили

В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили

УНИАН

Мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

В Киеве во время парада ко Дню Независимости Украины один из зрителей совершил самосожжение. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-служб полиции Киева, пишет РБК-Украина.

"Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, находившиеся рядом, быстро его потушили", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы самосожжения пока неизвестны. Полиция предоставит квалификацию поступка после проведения проверки.

Напомним:

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