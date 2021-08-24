В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили

В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили

Мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

В Киеве во время парада ко Дню Независимости Украины один из зрителей совершил самосожжение. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-служб полиции Киева, пишет РБК-Украина.

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"Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, находившиеся рядом, быстро его потушили", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы самосожжения пока неизвестны. Полиция предоставит квалификацию поступка после проведения проверки.

Напомним:

В Чернигове полиция предотвратила попытку самосожжения местного жителя. 61-летний черниговец несколько дней оставался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.

61-летний черниговец несколько дней оставался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании. А в Бердянске Запорожской области Бердянский городской суд вынес решение о уголовного преступления, которое совершил 12-летний местный школьник. Он облил легковоспламеняющимся веществом своего сверстника и поджег.

Состояние мужчины, который совершил попытку самосожжения под Офисом президента, стабильно тяжелое

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