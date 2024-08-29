В Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов США поджечь два автомобиля полиции: детали, фото

Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписок и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести следующие 10 лет за решеткой.

В Киеве задержан поджигатель полицейских автомобилей.

Об этом сообщила полиция Киева.

"26 августа возле Дарницкого управления полиции Киева неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей. Благодаря совместным действиям полицейских Управления уголовного розыска и Дарницкого управления полиции, оперативников Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности и других подразделений ГУНП личность поджигателя и его местонахождение были установлены за считанные часы", – говорится в сообщении полиции.

Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему деньги за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей.

Желая заработать, мужчина согласился на предложение, после чего получил подробные инструкции по совершению преступления.

"Для реализации преступного намерения злоумышленник тщательно подготовился – снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Убедившись в отсутствии свидетелей, приступил к активной фазе преступления. Для поджога авто использовал легковоспламеняющуюся смесь. По требованию куратора, мужчина запечатлел поджог на мобильный телефон как доказательство успешного выполнения задания. Однако после получения видеозаписи "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю", — рассказали в полиции.

В Киеве 20-летний парень сжег два полицейских авто / Фото: Полиция Киева / Facebook

В то же время правоохранители, при силовой поддержке полиции особого назначения, задержали злоумышленника за считанные часы. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве 20-летний парень сжег два полицейских авто / Фото: Полиция Киева / Facebook

Злоумышленник уже находится под стражей. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

В Киеве 20-летний парень сжег два полицейских авто / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, ранее в Хмельницкой области был задержан главарь банды, работавший на российскую разведку. Участники банды подожгли два автомобиля военкомата.

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