В Киеве мужчина случайно застрелил жену: появились новые детали трагедии

Пара была знакома восемь лет.

В Оболонском районе Киева 6 февраля 44-летний мужчина якобы случайно застрелил свою 37-летнюю гражданскую жену. Пара – коренные киевляне и долгие годы жили на одной улице, в 400 метрах друг от друга.

Об этом сообщил "Обозреватель".

У каждого из них позади неудачный брак, дети. Мужчина работал предпринимателем, занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей. Перед трагедией неофициально работал в столичном такси "Гранд". Погибшая была заведующей отделом в супермаркете "Сильпо" в Smart Plaza, что на Оболони.

Пара была знакома восемь лет, а об их отношениях знали все окружающие. Мужчины ободряли, что пора уже жениться.

"Понимаете, это как страшный сон – в то, что он мог умышленно убить Алину, не верит никто", – рассказали знакомые пары.

Они считают, что причина трагедии – неосторожность. Оружие, из которого выстрелил мужчина – стартовый пистолет. Он был переработан для отстрела патронов травматического действия. Действительно ли он был случайно найден - установит следствие.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в жилом районе Киева в собственном доме мужчина застрелил свою гражданскую жену, а когда осознал, что произошло, сам вызвал полицию и медиков. Оружие, уверяет, нашел в вещах покойного отца, и то, что оно настоящее – не знал.

Новости Киева: мужчина застрелил свою гражданскую жену в собственном доме

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