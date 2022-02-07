В Киеве мужчина случайно застрелил подругу — СМИ

По предварительным данным, случайный выстрел мужчина произвел из травматического пистолета.

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 6 февраля, житель многоэтажки по улице Приречной, 19 случайно застрелил свою подругу.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Вартові Еспресо".

Отмечается, что инцидент произошел в квартире на шестом этаже, когда 45-летний мужчина произвел случайный выстрел в сторону женщины, с которой встречался около трех лет.

"Недавно у мужчины умер отец, у которого был пистолет (по предварительной информации, травматический), — говорится в материале. — По словам свидетелей, мужчина во время распития алкогольных напитков иногда им баловался и наводил на других людей оружие. Так произошло и сейчас".

По данным Telegram-канала, женщина 35-40 лет погибла на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента расследуют следователи.

А в днепровской больнице №16 находится гвардиец, получивший ранение во время стрельбы на "Южмаше" 27 января. После проведенных оперативных вмешательств в его состоянии здоровья наблюдается положительная динамика.

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