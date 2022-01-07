В Киеве мужчина слез на пути метро и задержал движение поездов: чем все закончилось

В Киеве мужчина слез на пути метро и задержал движение поездов: чем все закончилось

У пассажиров не выдержали нервы и они достали хулигана.

В Киеве мужчина на станции метро "Теремки" слез на пути, из-за этого на 30 минут остановились поезда.

Об этом сообщил Телеграмм-канал "Киев оперативный".

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В сообщении говорится, что пассажиры долго ждали полицейских. В результате людям надоело ждать, и они сами его вытащили. После этого хулиган еще несколько минут гулял на станции, и только тогда пришли дежурные правоохранители.

Напомним, в Киеве пьяный пассажир метро открыл дверь вагона во время движения и выдвинул из него голову.

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