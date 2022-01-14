В Киеве мужчина сделал замечание владельцу Toyota Land Cruiser, а тот в ответ жестоко его избил: видео

В Киеве мужчина сделал замечание владельцу Toyota Land Cruiser, а тот в ответ жестоко его избил: видео

Пострадавший госпитализирован в больницу, а с нападавшим общаются следователи.

В Киеве мужчина сделал замечание владельцу Toyota Land Cruiser за неправильную парковку, а тот в ответ жестоко его избил.

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта в Днепровском районе столицы.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 14 января, во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию с видео, где на улице Андрея Аболмасова происходит потасовка между двумя мужчинами. На место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля.

Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела.

В результате драки один из участников госпитализирован в больницу, а с другим мужчиной общаются следователи.

Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции, после установления всех обстоятельств ему будет предоставлена правовая квалификация.

По данным паблика "Киева Оперативного", нападавшим может быть сын топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины.

Напомним, в Ирпене произошел досадный случай. Дед Мороз выбил зубы мужчине из- за того, что тот не заплатил ему деньги за фото.

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