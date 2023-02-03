В Киеве мужчина сбывал огнестрельное оружие по 1500 долларов за единицу: подробности от прокуратуры (фото)

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасам.

В Киеве разоблачили мужчину на сбыте 16 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева задержан 60-летний житель Киевской области, который наладил сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов в Киевской области (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Во время документирования преступной деятельности правоохранители провели оперативную закупку оружия и приобрели у фигуранта 16 единиц огнестрельного оружия, модернизированных автоматов Калашникова и 120 боевых припасов.

Злоумышленник сбывал огнестрельное оружие по цене 1500 долларов США за единицу.

В ходе проведенного обыска по месту жительства дельца изъято более полутысячи боевых припасов разного калибра, охотничьи карабины АКМ, другие предметы, похожие на огнестрельное оружие, направленные на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасам.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, оранизаторам "пяных вечеринок", которые проходили в Киеве, вручили повестки. Ее получил также адвокат Артем Захаров, присутствовавший во время обыска. Захаров рассказал, что повестку получил в качестве адвоката в уголовном производстве, который участвовал в следственных действиях. Он добавил, что в дальнейшем защитой задержанных будут заниматься другие.

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