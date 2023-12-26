В Киеве мужчина с ножом напал на ребенка из-за мобильного телефона – как его наказали

В Киеве суд назначил наказание мужчине за разбойное нападение на ребенка. Мужчина, угрожая ножом, забрал у несовершеннолетнего мобильный телефон. За совершенное злоумышленник восемь лет проведет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, событие произошло в октябре 2022 года. Тогда в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на ребенка в Деснянском районе.

Как установили правоохранители, злоумышленник зашел за 10-летним мальчиком в подъезд и угрожая ножом забрал у ребенка мобильный телефон.

Оперативные сотрудники главка и Деснянского управления полиции быстро разыскали подозреваемого и задержали его. Правоохранители изъяли похищенный мобильный и вернули потерпевшему.

Нападающим оказался 30-летний уроженец Николаевской области.

По завершению досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначен наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве устанавливают дополнительные блокпосты и усиливают проверку граждан – какая причина.

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