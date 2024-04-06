В Киеве мужчина с ножом напал на работников ТЦК: что известно

В столице мужчина ударил одного из работников ТЦК по голове, а другого собирался атаковать ножом.

В Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК. Событие произошло в субботу, 6 апреля.

Об этом говорится на странице Деснянского районного ТЦК и СП в Facebook.

"Сегодня, 6 апреля 2024 года, в 11:50 в г. Киев мужчина напал на работников Деснянского ТЦК. Во время работы мобильной группы по оповещению по ул. Шолом-Алейхема, 6 патруль разговаривал с военнообязанным. В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 года рождения подошел со спины и нанес удар по голове старшему солдату Серому. Далее достал из сумки нож и хотел ударить им старшего солдата Черненко. Нападавший угрожал и нападал", – сообщили в ТЦК.

Держа нападавшего на безопасной дистанции, военнослужащие на Братиславскую улицу вызвали полицию.

Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции Главного управления полиции в Киеве задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства.

Нападавшего задержали.

Следственный отдел Деснянского управления полиции Главного управления полиции в Киеве начал уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Нападающему грозит до трех лет лишения свободы.

В полиции отметили, что кроме этого решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до двух лет.

Деснянский районный ТЦК и СП

Деснянский районный ТЦК и СП

Напомним, в Хмельницком мужчина умер через два дня после визита в ТЦК.

Читайте также: