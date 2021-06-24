В Киеве мужчина с гранатой пытался ограбить обменник: видео

Позже в грабителе узнали местного жителя, зависимого от наркотиков.
В Киеве мужчина с гранатой пытался ограбить обменник.
Ворвался в помещение, требовал отдать деньги.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" 24 июня.
Когда женщина нажала на тревожную кнопку и вызвала охрану, нападавший убежал.
Позже в грабителе узнали местного жителя, зависимого от наркотиков.
Правоохранители его разыскали и задержали.
По предварительной информации, мужчина пошел на преступление в состоянии наркотического опьянения.
Напомним, на Волыни мужчина выпал с четвертого этажа и попался полиции, когда хотел украсть урну.