В Киеве мужчина с гранатой пытался ограбить обменник: видео

Позже в грабителе узнали местного жителя, зависимого от наркотиков.

В Киеве мужчина с гранатой пытался ограбить обменник.

Ворвался в помещение, требовал отдать деньги.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" 24 июня.

Когда женщина нажала на тревожную кнопку и вызвала охрану, нападавший убежал.

Позже в грабителе узнали местного жителя, зависимого от наркотиков.

Правоохранители его разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина пошел на преступление в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, на Волыни мужчина выпал с четвертого этажа и попался полиции, когда хотел украсть урну.

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