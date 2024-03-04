В Киеве мужчина развращал 14-летнюю девочку: как его накажут

Человек, войдя в доверие к 14-летней девочке, переписывался с ней на откровенные темы и присылал собственные изображения порнографического характера.

В Киеве будут судить мужчину за развращение 14-летней девочки.

Об этом сообщает полиция Киева.

Злоумышленник переписывался с несовершеннолетней на откровенные темы, посылал фото порнографического содержания и склонял ее к действиям сексуального характера.

О развращении несовершеннолетней дочери в полицию Киева сообщила ее мама. Просматривая телефон ребенка, женщина обнаружила фотографию порнографического характера, которую девочке прислал знакомый заявительнице. Для установления всех обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские Деснянского управления полиции.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Василий Дерий, злоумышленником оказался местный житель, 1980 года рождения, знакомый с женщиной и находившийся с ней в приятельских отношениях.

"Муж, войдя в доверие к 14-летней девочке, переписывался с ней на откровенные темы и присылал собственные изображения порнографического характера. Впоследствии, летом прошлого года во время встречи с несовершеннолетней фигурант совершил в отношении нее действия сексуального характера. Инспекторы ювенальной превенции, оперативные сотрудники полиции района и главка установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его", – сообщил Дерий.

В ходе обыска квартиры подозреваемого правоохранители изъяли мобильный телефон и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к распространению изображений порнографического характера несовершеннолетней и ее развращение.

Следственным отделом Деснянского управления полиции по согласованию с Деснянской окружной прокуратурой города Киева фигуранту было поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 155 – совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

ч. 1 ст. 156 – развращение несовершеннолетних;

ч. 2 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Правоохранители собрали необходимую доказательную базу и по завершении досудебного расследования направили обвинительный акт в суд. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области будут судить мужа и жену, которые снимали порнографический контент, развращали двух дочерей и насиловали одну из них.

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