В Киеве мужчина "разрулил" пробку из автомобилей на левом берегу

В патрульной полиции Киева затруднились прокомментировать данное видео.
Киевляне продолжают удивлять. В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором обычный мужчина в гражданской одежде "разрулил" пробку из автомобилей на левом берегу.
Мужчина остановился на перекрестке и голыми руками регулировал движение автотранспорта. Делал все так, как обычно делают патрульные полицейские, только без жезла в руках.
Киевляне хвалят мужчину, мол, взялся за дело и выручил людей в пробке. Некоторые даже предположили, что мужчина бывший полицейский – так он ловко махал руками.
В патрульной полиции Киева не смогли прокомментировать данное видео. Мол, здесь нечего комментировать.
Напомним, в столице мужчина устроил пикник у Вечного огня в парке Славы на столичном Печерске. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На нем видно, что мужчина примостился у Вечного огня и что-то употребляет из упаковки.
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