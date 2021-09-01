В Киеве мужчина разгуливал Подолом с сумкой с гранатой: фото

В Киеве мужчина разгуливал Подолом с сумкой с гранатой: фото

Во время проверки личности по имеющимся базами выяснилось, что мужчина находится в розыске.

В Киеве мужчина разгуливал Подолом с сумкой с гранатой.

Средь бела дня патрульные заметили подозрительного мужчину на проспекте Георгия Гонгадзе. Увидев инспекторов, он заметно занервничал, поэтому полицейские решили провести ему поверхностную проверку.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"В сумке у мужчины был предмет, похожий на гранату. Патрульные задержали гражданина, а при проверке личности по имеющимся базам выяснили, что он находится в розыске", — говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Подольского управления полиции и взрывотехническую службу.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который угрожал экс-возлюбленной убийством, приходил к ней с оружием и подговорил друга бросить в салон красоты, хозяйкой которого она является, дымовую шашку.

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