В Киеве мужчина прямо из кабинета больницы похитил 10 тысяч гривен, которые медсестра собрала ребенку на операцию (фото)

Вором оказался киевлянин 1982 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.
В Киеве мужчина похитил из больницы деньги, которыю медсестра собрала ребенку на операцию.
Об этом сообщает полиция Киева.
Киевлянин проник в кабинет старшей медицинской сестры и похитил ее рюкзак с личными вещами и 10 тысячами гривен, которые предназначались ребенку на операцию.
На место прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая факт кражи. Через несколько дней мужчину задержали в Соломенском районе. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса – кража в условиях военного положения. Киевлянину грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве во время комендантского часа рецидивист обворовал автомобиль волонтерского фонда.
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