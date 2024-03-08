В Киеве мужчина прямо из кабинета больницы похитил 10 тысяч гривен, которые медсестра собрала ребенку на операцию (фото)

Вором оказался киевлянин 1982 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

В Киеве мужчина похитил из больницы деньги, которыю медсестра собрала ребенку на операцию.

Об этом сообщает полиция Киева.

Киевлянин проник в кабинет старшей медицинской сестры и похитил ее рюкзак с личными вещами и 10 тысячами гривен, которые предназначались ребенку на операцию.

На место прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая факт кражи. Через несколько дней мужчину задержали в Соломенском районе. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления.

Столичные оперативники задержали подозреваемого

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса – кража в условиях военного положения. Киевлянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во время комендантского часа рецидивист обворовал автомобиль волонтерского фонда.