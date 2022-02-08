В Киеве мужчина прострелил ногу строителю, делавшему ремонт в квартире этажом выше: фото

Мужчине показалось, что рабочие, проводившие ремонтные работы, якобы затопили его дом.

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю, делавшему ремонт у соседей.

Местный житель пришел в квартиру этажом выше, где проводились ремонтные работы, из-за якобы затопления его дома.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от жильцов дома многоэтажки на проспекте Бажана о том, что слышны выстрелы на одном из этажей. На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Как рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев, правоохранители задержали 27-летнего местного жителя за совершение хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Мы выяснили, что конфликт случился между строителем и соседом, проживающим этажом ниже. Мужчина пришел в дом и сообщил, что рабочие, проводившие ремонтные работы, якобы затопили его дом. Они пропустили его в дом, чтобы он убедился, что все хорошо. Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел зайти еще раз. Один из работников не уронил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Пострадавшего госпитализировали, а мужчину за хулиганские действия задержали на месте происшествия", — говорит Жидовцев.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

"Пока мы обратились в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершение хулиганских действий, совершенных с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, задержанному грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет" милиция.

Напомним, в Гидропарке рецидивист заметил 56-летнего мужчину, занимавшегося спортом. С целью завладения его имуществом подозреваемый забрызгал ему глаза газовым баллончиком и приставил к шее нож. Отобрав у потерпевшего мобильный телефон и деньги, нападающий скрылся.

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