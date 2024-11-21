В Киеве мужчина пришел в гости к родственникам и зарезал родного дядю: фото

В разгар ссоры 36-летний мужчина схватил нож и стал бить им 50-летнего родственника, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве мужчина пришел в гости к родственникам и зарезал родного дядю.

Об этом сообщила полиция Киева.

В полиции рассказали, что происшествие произошло в Оболонском районе столицы – полицейские приехали по вызову врачей, которые сообщили, что в квартире находится мужчина со смертельными ножевыми ранениями. На месте происшествия правоохранители выяснили, что погибшим является 50-летний местный житель, а телесные повреждения ему нанес его родной племянник – 36-летний киевлянин.

"В тот вечер подозреваемый пришел к родственникам в гости и вскоре начал конфликтовать с потерпевшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. В разгар ссоры злоумышленник выхватил нож, который мужчина держал в руках, и нанес им около четырех ударов в область груди и сердца. От полученных ранений горожан скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли орудие преступления и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Киеве мужчина родного дяди/Фото: Полиция Киева

Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, на время досудебного расследования он будет находиться под стражей.

За совершение особо тяжкого преступления фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Винницкой области к испытательному приговорили мужчину, который занимался сексом с 14-летней девушкой. После этого подросток забеременела и родила мертвого ребенка.

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион оставили под стражей

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