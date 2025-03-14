В Киеве мужчина пригласил домой двух подростков и изнасиловал: фото

Мальчикам на момент изнасилования было 14 и 15 лет.

В Киеве мужчина пригласил домой двух подростков и изнасиловал.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 42-летнему киевлянину, подозреваемому в изнасиловании двух подростков (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина пригласил двух парней 14 и 15 лет в квартиру своей матери, где никто не живет, предлагая вроде бы угостить пивом. Впрочем, там он напитал подростков водкой, показывал порнографическое видео и изнасиловал. Только за сутки ребята рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Мужчина напитал детей водкой, включил порнографию и изнасиловал / Фото: Киевская городская прокуратура

Личность мужчины установили и сообщили ему о подозрении.

Судом, по ходатайству ювенальных прокуроров, к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внести залог.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 12 лет.

Напомним, оккупант насиловал 21-летнюю жительницу Харьковщины, а затем вывез в секс-рабство в РФ.

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