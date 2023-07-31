В Киеве мужчина придумал хитрую схему выезда уклонистов заграницу: как она работала

Злоумышленник вносил мужчин в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов.

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, предлагавшего потенциальным призывникам уехать за границу под видом волонтеров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов", — говорится в сообщении.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, который считался потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве директор ЖЭКа вручил инспектору по парковке повестку в военкомат. Коммунальщик считает, что таким образом нарушитель отомстил ему за выписанные штрафы.

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