В Киеве мужчина предлагал уклонистам "откупиться" от мобилизации за $8500 – как его наказали

В столице мужчина предлагал свои "услуги" для уклонения от военной службы.

В Киеве мужчина за $8500 обещал решить вопрос о непригодности к несению военной службы мужчинами призывного возраста. Полицейские столичного Печерска сообщили ему о подозрении – за совершенное фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, фигурант обещал потенциальным "клиентам" изготовление временного удостоверения военнообязанного, с примечанием об исключении из военного учета по состоянию здоровья и изготовления справки военно-врачебной комиссии, из-за непригодности к несению военной службы, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно уехать за пределы Украины. Сумма таких услуг составила $8500.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса после получения части средств.

Задержанный – уроженец Черниговщины, 1985 года рождения.

На основании собранных доказательств следователи Печерского управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – покушение на содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

На время следствия задержанный будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве арендатор продал квартиру жительницы Мариуполя, пока та была за границей.

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