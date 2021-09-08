В Киеве мужчина познакомился онлайн с девушкой и изнасиловал ее: что известно

К совершению преступления причастен ранее судимый житель столицы, 1982 года рождения.

В Киеве девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о встрече. Оказавшись наедине, злоумышленник под угрозой ножа изнасиловал потерпевшую и отобрал личные вещи.

Об этом сообщила пресс-офицер Соломенского райуправления полиции Киева Елена Мошко.

В дежурную часть Соломенского управления полиции обратилась 24-летняя киевлянка и сообщила о том, что в ее же квартире на улице Кавказской ее изнасиловал мужчина и отобрал личные вещи. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и оперативники сектора раскрытия преступлений против жизни и здоровья для установления всех обстоятельств данного преступления.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук, полицейские выяснили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о личной встрече.

"Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого злодей изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и убежал", — рассказал Жук.

Национальная полиция Киева

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции выяснили, что к совершению данных правонарушений причастен ранее судимый житель столицы, 1982 года рождения.

В течение суток оперативники разыскали обидчика.

"По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины — это разбойное нападение, также решаем вопрос о привлечении его к ответственности по части первой статьи 152 — это изнасилование и избрании меры пресечения", — добавил полковник полиции.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, под Киевом 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку.

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