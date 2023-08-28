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В Киеве мужчина поссорился с прохожей и натравил на нее агрессивную собаку: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве мужчина поссорился с прохожей и натравил на нее агрессивную собаку: что известно

Женщина, на которую пьяный мужчина натравил свою собаку / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Нападавший вместе со своим псом скрылся.

В Киеве мужчина поссорился с прохожей и натравил на нее агрессивную собаку.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Событие произошло в Деснянском районе. На линию 112 позвонил киевлянин — мужч пострадавшей женщины.

"Еще до прибытия инспекторов, нападавший, вместе со своим псом, скрылся. Блюстители порядка опросили очевидцев и узнать адрес, где, вероятно, мог быть разыскиваемый злоумышленник. Там им открыл дверь 50-летний киевлянин, находившийся в нетрезвом состоянии. Это и был владелец агрессивной собаки", — рассказали в полиции.

Патрульные разыскали и задержали 50-летнего злоумышленника / ©
Патрульные разыскали и задержали 50-летнего злоумышленника

Затем патрульные вызвали на место следователей Деснянского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киевской области владелицу приюта подозревают в жестоком обращении с собаками.

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Дата публикации
Просмотры
564
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