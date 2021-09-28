В Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и скрылся

В Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и скрылся

Обоих пострадавших госпитализировали.

В Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и убежал.

Оба пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Вчера ночью патрульных вызвали на улицу Полковника Затевахина. Взволнованный заявитель пояснил, что к нему обратились за помощью двое прохожих с ножевыми ранениями, которые им нанес малознакомый человек. Патрульные, которые немедленно прибыли на место происшествия, расспросили у пострадавших описание нападавшего и взялись обследовать прилегающую территорию. Вскоре один из экипажей задержал похожего мужчину. Обоих пострадавших госпитализировали", — говорится в сообщении полиции.

Для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действий задержанного на место вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.

Напомним, в Киеве на детской площадке нашли труп женщины. На теле обнаружили 11 колото-резаных ран.

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