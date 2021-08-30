В Киеве мужчина получил 55% ожогов тела и отравление угарным газом во время пожара в доме

В Киеве мужчина получил 55% ожогов тела и отравление угарным газом во время пожара в доме

Пожарные успели спасти владельца дома.

В Киеве мужчина получил 55% ожогов тела и отравление угарным газом во время пожара в доме.

Событие произошло вечером 29 августа на ул. Кащенко в Голосеевском районе столицы.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Установлено, что пожар возник на территории частной усадьбы в одноэтажном жилом доме на площади 15 кв. м.

В 20:37 спасатели локализовали пожар, а в 20:42 — ликвидировали.

"В ходе тушения пожара, огнеборцы спасли владельца дома. Потерпевший без сознания, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, ожоги 55% тела и ожоговым шоком был срочно передан бригаде скорой медицинской помощи и в дальнейшем госпитализирован в ожоговый центр", — говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 11 членов личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона. Животное даже не сопротивлялось.

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