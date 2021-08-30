Пожарные успели спасти владельца дома.
В Киеве мужчина получил 55% ожогов тела и отравление угарным газом во время пожара в доме.
Событие произошло вечером 29 августа на ул. Кащенко в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Установлено, что пожар возник на территории частной усадьбы в одноэтажном жилом доме на площади 15 кв. м.
В 20:37 спасатели локализовали пожар, а в 20:42 — ликвидировали.
"В ходе тушения пожара, огнеборцы спасли владельца дома. Потерпевший без сознания, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, ожоги 55% тела и ожоговым шоком был срочно передан бригаде скорой медицинской помощи и в дальнейшем госпитализирован в ожоговый центр", — говорится в сообщении.
К тушению пожара были привлечены две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 11 членов личного состава.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, в Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона. Животное даже не сопротивлялось.