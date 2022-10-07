В Киеве мужчина похитил жену своего товарища, чтобы тот вернул долг (фото)

Мужчина выследил женщину, посадил ее в свой автомобиль, связал руки, заклеил рот и угрожал пистолетом.
В Киеве мужчина посреди улицы похитил жену своего товарища, чтобы заставить его вернуть денежный долг – семь тысяч долларов. Происшествие случилось 5 октября около семи часов утра в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Так, 55-летний злоумышленник выследил 43-летнюю потерпевшую на улице и силой посадил ее в свой автомобиль. Мужчина скотчем связал ей руки и заклеил рот.
Он угрожал женщине пистолетом и требовал вернуть деньги, которые, по его словам, у него взаймы взял ее муж.
После того, как потерпевшая перестала сопротивляться, злоумышленник поехал в направлении станции метро "Выдубичи" и по дороге остановил авто у обочины. Женщина воспользовалась этим, выскочила из машины и начала звать о помощи.
Ей помог военнослужащий, который в тот момент проезжал мимо. Он задержал злоумышленника и вызвал полицию.
Злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве в лифте мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, угрожая ножом. Лифт остановился по техническим причинам и злоумышленник начал приставать к потерпевшей. Испуганная девушка успела позвонить своему парню и позвать на помощь.
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