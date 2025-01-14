В Киеве мужчина похитил с СТО автомобиль, предназначенный для ВСУ: фото

Похитителем оказался 52-летний житель Ровенщины, ранее судимый за имущественные преступления, который на несколько дней приехал в столицу.

В Киеве 52-летний житель угнал из СТО машину, предназначавшуюся для ВСУ.

Об этом сообщила полиция Киева.

На днях в полицию Киева поступило сообщение о угоне транспортного средства по улице Вересневой в Дарницком районе. Информацию о преступлении оперативный дежурный передал всем патрулям по городу, а по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что на территорию СТО зашел неизвестный мужчина и заметил незакрытый автомобиль УАЗ, который проходил техосмотр и в дальнейшем должен был передаваться владельцем на нужды Вооруженных сил Украины. Злоумышленник сел в салон, завел двигатель и уехал с места в неизвестном направлении.

"Полицейские в течение часа разыскали нарушителя и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 52-летний житель Ровенской области, ранее судимый за имущественные преступления, на несколько дней приехавший в столицу", – говорится в сообщении.

52-летний угонщик автомобиля для ВСУ/Фото: Полиция Киева/Facebook

Следователь Дарницкого управления полиции при процессуальном руководстве с окружной прокуратурой сообщил задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Похищенный УАЗ вернули владельцу, он, как и планировал, передаст его ВСУ/Фото: Полиция Киева/Facebook

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре произошло жуткое убийство на АЗС в Киеве. Злоумышленник в упор выстрелил в мужчину и уехал с места преступления на автомобиле жертвы.

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