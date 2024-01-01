В Киеве мужчина похитил мопед, а затем пытался совершить кражу из ресторана: фото

В Киеве мужчина сначала похитил мопед, а затем пытался совершить кражу из ресторана.

Об этом сообщает полиция Киева.

В Святошинское управление полиции обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил его мопед Yamaha. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские обработали место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, а также собрали вещественные доказательства.

Через несколько дней к полицейским обратился владелец одного из местных ресторанов и сообщил, что в его заведении находятся видеокамеры и он видит, что в помещении находится посторонний мужчина. Туда сразу выехали сотрудники полиции, задержавшие злоумышленника на месте происшествия.

Как рассказал заместитель начальника Святошинского управления полиции – начальник следственного отдела Богдан Замула, нарушитель с фонариком и сумками собирался выходить из помещения, где был задержан правоохранителями.

"Мы установили, что фигурант, нарушая комендантский режим, ночью проник в помещение общепита. Мужчина готовился к совершению кражи: имел с собой несколько сумок, фонарик и другие орудия для совершения преступления. В одной из сумок мы изъяли мобильный телефон, пищевые продукты и другие бытовые товары, которые он успел украсть. Позже, во время первоочередных следственных действий, мы установили, что этот мужчина совершил еще одну кражу — угнал мопед. Он вместе со знакомым откатил транспортное средство, которое они спрятали во дворе другого дома и планировали продать", — сообщил Замула.

Злоумышленник, 1982 года, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Задержанный может провести до восьми лет за решеткой.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине заработают еще полсотни камер фиксации нарушений ПДД.

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