В Киеве мужчина погиб вместе с котом после падения с высоты: что известно

В Киеве мужчина погиб вместе с котом после падения с высоты. Событие произошло в Дарницком районе на проспекте Бажана.

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили информацию о трагическом случае.

В Сети появилась информация, что в ЖК "Олимпик парк" женщина покончила с собой, прыгнув с высоты вместе с котом. Также Телеграмм-каналы опубликовали видео тела, покрытого покрывалом, а рядом с ним мертвый котик. Впрочем, в полиции уточнили, что погиб мужчина.

"Погибший — мужчина, которому было 25-30 лет. Рядом с телом погибшего обнаружен мертвый котик. Пока неизвестны причины трагедии, правоохранители устанавливаю все обстоятельства происшествия. Одна из версий гибели мужчины — самоубийство", — сообщили в полиции Киева.

В Киеве мужчина упал с многоэтажки вместе с котом: жуткое видео

Напомним, ночью против 23 ноября в одной из столичных гостиниц произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, двое получили ранения. Злоумышленник был задержан.

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