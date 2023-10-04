В Киеве мужчина поджег дверь бывшей из-за ревности: в полиции показали фото

В Киеве задержали мужчину, который облил спиртом входную дверь в квартиру бывшей и поджег ее.

В столице мужчина обиделся на бывшую, когда узнал, что она стала встречаться с другим. Злоумышленник прибег к радикальным методам мести и поджег женщине входную дверь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что в доме по проспекту Георгия Гонгадзе произошло возгорание на 9 этаже.

Сожженная дверь / Фото: Национальная полиция Киева

"Владелица дома рассказала полицейским, что накануне к ней приходил мужчина, с которым она раньше встречалась, впрочем, недавно разорвала отношения. Узнав о том, что женщина проживает с другим, злоумышленник ушел. Однако, впоследствии принял решение отомстить, поэтому приобрел в ближайшем магазине спирт, часть которого выпил, а остальным облил дверь и поджег ее", – рассказали в пресс-службе.

Этиловый спирт, которым злоумышленник облил дверь прежней / Фото: Национальная полиция Киева

Нарушителя оперативно задержали – им оказался 36-летний киевлянин. Ему сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит от трех до десяти лет заключения.

Злоумышленник-ревнивец / Фото: Национальная полиция Киева

Напомним, в Киеве к испытательному сроку лишения свободы приговорили студента одного из учебных заведений, который за несколько месяцев вместе со своей несовершеннолетней подругой заработали 100 тысяч гривен, предлагая доступ к закрытому Telegram-каналу, где они публиковали "откровенный контент".

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