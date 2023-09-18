В Киеве мужчина подорвал себя гранатой – паблики (фото)

Местные Telegram-каналы сообщают о чрезвычайной ситуации в столице.
В Киеве в жилом районе Осокорки мужчина подорвал себя гранатой.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Событие произошло в ночь на 18 сентября. Как пишут очевидцы, мужчину буквально разорвало от взрыва.
Полиция Киева пока не сообщила о подробностях инцидента.
Напомним, под Киевом 17-летняя девочка погибла под колесами электрички (фото).
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