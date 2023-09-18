В Киеве мужчина подорвал себя гранатой – паблики (фото)

Местные Telegram-каналы сообщают о чрезвычайной ситуации в столице.

В Киеве в жилом районе Осокорки мужчина подорвал себя гранатой.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Событие произошло в ночь на 18 сентября. Как пишут очевидцы, мужчину буквально разорвало от взрыва.

Мужчина, взорвавший себя гранатой в Киеве/Фото: Киев INFO

Полиция Киева пока не сообщила о подробностях инцидента.

Напомним, под Киевом 17-летняя девочка погибла под колесами электрички (фото).

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