В Киеве мужчина подмешивал яд в пищу своей жены, пока та не умерла: детали и фото от прокуратуры

После смерти жены подозреваемый забрал все сбережения и присвоил ее автомобиль.
В Киеве мужчина месяцами подмешивал яд в пищу своей жены, пока та не умерла.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, женщина перед смертью страдала тяжелыми симптомами: была прикована к постели, теряла силы и волосы.
После смерти жены подозреваемый забрал все сбережения усопшей и присвоил ее автомобиль. Однако правоохранители разоблачили преступный план мужчины и задержали его.
Мужчине инкриминируют умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие продолжается, стражи порядка выясняют все детали трагедии.
Напомним, в Киеве женщина притворялась больной в торговом центре, зачем она это сделала и как ее наказали, читайте в новости.
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