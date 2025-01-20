В Киеве мужчина подмешивал яд в пищу своей жены, пока та не умерла: детали и фото от прокуратуры

После смерти жены подозреваемый забрал все сбережения и присвоил ее автомобиль.

В Киеве мужчина месяцами подмешивал яд в пищу своей жены, пока та не умерла.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, женщина перед смертью страдала тяжелыми симптомами: была прикована к постели, теряла силы и волосы.

Перед смертью бедняга страдала от тяжелых симптомов: была прикована к постели, теряла силы и волосы / Фото: Киевская городская прокуратура

После смерти жены подозреваемый забрал все сбережения усопшей и присвоил ее автомобиль. Однако правоохранители разоблачили преступный план мужчины и задержали его.

Полицейские разоблачили преступный план мужчины и задержали его / Фото: Киевская городская прокуратура

Мужчине инкриминируют умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы / Фото: Киевская городская прокуратура

Следствие продолжается, стражи порядка выясняют все детали трагедии.

Напомним, в Киеве женщина притворялась больной в торговом центре, зачем она это сделала и как ее наказали, читайте в новости.

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