В Киеве мужчина открыл стрельбу по окнам общежития (фото)

В Киеве мужчина открыл стрельбу по окнам общежития (фото)

В общежитии повреждены окна.

В Киеве злоумышленник обстрелял окна общежития по улице Красиловской. В результате происшествия потерпевших нет, правоохранители задержали правонарушителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Прибывшие на место патрульные полицейские и следственно-оперативная группа установили квартиру, откуда производились выстрелы и личность злоумышленника. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка объяснить не смог. В его доме провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней.

Также читайте В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: предполагаемого злоумышленника задержали

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – ранее не судимый киевлянин, 1985 года рождения.

Мужчине сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Также готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

В Днепре на улице Большая Диевская мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки. Его задержали. Во время общения с копами он вел себя агрессивно.

Стрельба в Харькове: посетители рынка травмировали продавцов в киоске электротоваров

Читайте также: