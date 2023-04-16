В Киеве мужчина опаздывал на заседание суда, поэтому "заминировал" здание: "набросили" еще 3 года

Мужчина опаздывал, поэтому решил "сорвать" судебное заседание, где рассматривали его дело о краже.

В Киеве мужчина не успевал на заседание суда, где рассматривали его дело, поэтому решил "заминировать" помещение.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Подозреваемый опаздывает на судебное заседание в Днепровский райсуд Киева, где рассматривали его дело о краже. Он решил, что неприбытие могло бы отрицательно сказаться на мере пресечения. Поэтому мужчина решил "сорвать" судебное заседание.

В ближайшем киоске он купил сим-карту, чтобы скрыть свой настоящий номер телефона. Далее позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания суда. После этого мужчина выбросил сим-карту в мусорный бак и уверенно направился в суд.

На место "заминирования" была вызвана следственно-оперативная группа и проведен осмотр с привлечением работников управления взрывотехнической службы и работников кинологической службы. Однако подозрительных и взрывоопасных предметов обнаружено не было.

На заседании обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся. За такие действия ему присудили 3 года лишения свободы.

За предыдущее преступление – кражу телефонных кабелей, которую он совершил летом 2022 года, ему дали 6 лет лишения свободы.

"Суд пришел к выводу о необходимости назначения окончательного наказания по указанному приговору в соответствии с ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее сурового наказания более суровым", — говорится в приговоре. Таким образом злоумышленник проведет за решеткой 6, а не 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из-за ревности бросил гранату в знакомую и ее товарища.

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