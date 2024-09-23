В Киеве мужчина ограбил и изнасиловал девушку в подземном переходе: детали от прокуратуры

ЧП произошло в Голосеевском районе столицы недалеко от промзоны.

В Киеве мужчина ограбил и изнасиловал девушку в подземном переходе.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

ЧП произошло в Голосеевском районе столицы недалеко от промзоны.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении жителю столицы в совершении разбойного нападения и изнасиловании (ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении прократуры.

Согласно материалам следствия, 37-летний безработный житель Киева увидел, как женщина спустилась в подземный переход по ул. Наднепрянское шоссе и последовал за ней. Несмотря на то, что все происходило около 17 часов вечера, людей вокруг не было, поскольку это место расположено недалеко от промзоны, и прохожих там обычно немного.

"Мужчина приставил к шее 23-летней женщины лезвие канцелярского ножа, после чего она была вынуждена отдать ему 4 тысячи гривен. Затем подозреваемый, снова угрожая лезвием ножа, изнасиловал женщину", — сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленника задержали через несколько часов. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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