В Киеве мужчина обманул пенсионерку по схеме "Ваш родственник в беде": что известно

В Киеве мужчина обманул пенсионерку по схеме "Ваш родственник в беде".

Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию Киева обратилась 73-летняя местная жительница и сообщила, что ее обманули. Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился врачом и заявил, что ее дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице, ей якобы срочно нужны средства на операцию. К потерпевшей приехал злоумышленник, который представивлся доверенным лицом врача, и она отдала незнакомцу четыре тысячи долларов", – говорится в сообщении.

Как рассказала следователь Шевченковского управления полиции Екатерина Черкес, сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками столичного главка во время проведения оперативных мероприятий установили и задержали нарушителя.

"Им оказался ранее судимый 39-летний житель Львовской области, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Мы изъяли у него деньги потерпевшей и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказала Екатерина Черкес.

Бывший заключенный обманул женщину на 4 тысячи долларов/Фото: Полиция Киева

Следователи при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему.

Шевченковский районный суд столицы избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 200 тысяч гривен. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем стало известно о новой мошеннической схеме с покупкой автомобилей. В полиции рассказали, как не попасть в ловушку.

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