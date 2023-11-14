В Киеве мужчина не выпускал из маршрутки женщину с детской коляской: как его наказали

В Киеве правоохранители установили личность мужчины, который в одной из киевских маршруток устроил спор с мамой малолетнего ребенка. Местный житель, который мог находиться в нетрезвом состоянии, не выпускал из общественного транспорта женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, в одну из столичных маршруток зашла женщина с детской коляской. Из-за того, что в транспорте не было свободных мест, она встала у двери.

Позже нарушитель, выходя из транспортного средства вместе с матерью, возмутился тем, что пассажирка преградила ему выход, учинил конфликт и начал высказываться к ней нецензурной бранью. Кроме того, он намеренно заблокировал матери с ребенком выход из маршрутки”, — рассказали в Ницполиции.

Впоследствии гражданина разыскали — нарушителем оказался 33-х местный житель. Его доставили в управление полиции. Впоследствии выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к административной ответственности. Мужчина свою вину признал.

“Дознаватели при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу”, – добавили в Нацполиции Киева.

Напомним, что двое жителей Киевщины совершили разбойное нападение на следователя, после чего убили ее цвяходером.

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