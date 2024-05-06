В Киеве мужчина наткнулся в лесу на боевую часть ракеты Х-69 – фото

Российскую ракету обнаружили на территории лесного массива.
В Голосеевском районе Киева местный житель заметил на территории лесного массива подозрительный предмет, похожий на часть торчавшей из земли ракеты.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.
"Поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из грунта, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в Киеве мужчина вылез на верхушку пешеходного моста: чем это закончилось (шокирующее видео).
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