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В Киеве мужчина наткнулся в лесу на боевую часть ракеты Х-69 – фото

В Киеве мужчина наткнулся в лесу на боевую часть ракеты Х-69 – фото

Боевая часть ракеты Х-69 /Фото: ДСНС

Российскую ракету обнаружили на территории лесного массива.

В Голосеевском районе Киева местный житель заметил на территории лесного массива подозрительный предмет, похожий на часть торчавшей из земли ракеты.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.

Боевая часть ракеты Х-69 /Фото: ДСНС / ©
Боевая часть ракеты Х-69 /Фото: ДСНС
Боевая часть ракеты Х-69 /Фото: ДСНС / ©
Боевая часть ракеты Х-69 /Фото: ДСНС

"Поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из грунта, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве мужчина вылез на верхушку пешеходного моста: чем это закончилось (шокирующее видео).

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