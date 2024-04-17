В Киеве мужчина напал с ножом на гражданина с ребенком и угнал его велосипед (фото)

В Киеве правоохранители задержали за разбойное нападение мужчину с маленьким ребенком местного жителя. Он, угрожая ножом, украл велосипед и скрался с места преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе в полиции Киева.

Как стало известно, инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Там местный житель катался со своим 11-летним сыном на велосипедах. В какой-то момент к ним подошел неизвестный, ударил отца дети и угрожая ножом украл его "двухколесный".

“На следующий день полицейские разыскали подозреваемого на одной из улиц Деснянского района. Им оказался местный житель 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение ограблений и квартирных краж. Правоохранители выяснили, что правонарушитель продал велосипед, однако полицейские обнаружили покупателя и изъяли транспортное средство”, — рассказали правоохранители.

Мужчину задержали. Ему уже сообщили о подозрении по 4 ст. 187 УК (“Разбой, совершенный в условиях военного положения”). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве водитель автомобиля BMW влетел в остановку общественного транспорта.

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