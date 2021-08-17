В Киеве мужчина напал на полицейского во время следственных действий

Подозреваемый нанес копу телесные повреждения.

В Киеве мужчина напал на полицейского в Печерском управлении полиции прямо во время следственных действий.

Подозреваемый нанес копу телесные повреждения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера, 16 августа, в Печерское управление полиции для проведения процессуальных действий был приглашен 60-летний мужчина, который является фигурантом одного из уголовных производств. Во время проведения следственных действий, а именно вручения ходатайства об избрании меры пресечения в уголовном производстве, которое расследуется следственным отделом Печерского управления полиции, мужчина начал сопротивляться полицейскому и нанес последнему телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейскими под процессуальным руководством окружной прокуратуры решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и готовится в суду ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Аллее Небесной Сотни разгромили инсталляции "советского прошлого": произошли столкновения с полицией.

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