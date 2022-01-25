В Киеве мужчина набросился с ножом на дочь и ее друга, а затем выпрыгнул из окна четвертого этажа: видео

Мужчина выжил, но получил многочисленные переломы. А девушке и парню пришлось зашивать раны.

В Киеве мужчина во время ссоры напал с ножом на дочь и ее друга. После этого он пытался покончить с собой.

Об этом сообщает "Автопатруль Майдан".

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Отмечается, что между отцом и дочерью возникла ссора и, чтобы его утихомирить, девушка позвала на помощь знакомого парня. Тогда разъяренный отец схватился за нож и ранил друга дочери в шею, а девушке порезал руки.

После этого мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа. Он выжил, но получил многочисленные переломы. А дочери и ее другу пришлось зашивать раны.

Патрульные и следственно-оперативная группа на месте происшествия устанавливали все детали и обстоятельства инцидента.

Бытовой конфликт, переросший в страшные события. Конфликт начался между хозяином квартиры и его дочерью. Возникла ссора и девушка на помощь унять отца позвала знакомого. Хозяин схватился за нож, но попытки остановить его вызвали только ножевые ранения, парню в шею, дочери изрезанные руки. После резни мужчина бросился в окно четвертого этажа. К счастью остался жив, но со многими переломами, в других ранения все же придется зашивать. На место сразу прибыли Автопатруль Майдан и MotoHelp. Представители Мотохелп до приезда СМП предоставили всем пострадавшим первую медицинскую помощь и передали врачам, спасибо, что не остаетесь равнодушными! На месте работает Патрульная полиция и СОГ устанавливаются все обстоятельства происшествия. #киев #киев #kiev #kyiv #украина #kyivoperativ #киевукраина #полиция #патрульная полиция #полицияукраины #новости #visualukraine #фото #сегодня #хроника #accident #today #автопатруль_майдан #самоубийство #безопасность #ПорядокЦеТы #KyivPatro #тонкасинялиния #БульварПерова Опубликовано Общественная организация Автопатруль Майдан Понедельник, 24 января 2022 г.

Напомним, в Черновцах к 11 годам лишения свободы приговорили 40-летнего мужчину, который во время семейной ссоры облил 16-летнюю дочь бензином, из-за чего она загорелась.

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