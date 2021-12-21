В Киеве мужчина на улице жестоко зарезал бывшего любимого своей сожительницы

В Киеве мужчина на улице жестоко зарезал бывшего любимого своей сожительницы

Выяснилось, что ранее он уже был осужден за убийство.

Рядом с одной из столичных многоэтажек мужчина жестоко убил бывшего любимого своей сожительницы.

Об этом пишут "Факты".

Как стало известно, происшествие случилось из-за того, что бывший возлюбленный женщины приревновал ее к нынешнему мужчине — он попытался проколоть на его автомобиле колеса. Однако гражданин это увидел и решил проучить ревнивца.

Киевлянин выбежал на улицу из квартиры и ударил оппонента предметом, похожим на заточку. После чего скрылся с места преступления. Очевидцы инцидента вызвали на место правоохранителей, которые впоследствии лишь обнаружили окровавленное тело погибшего.

"Обнаружили труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Подробно изучили место совершения уголовного правонарушения, а также предмет, которым был совершен ряд смертельных ударов. Предмет, которым были нанесены удары, очень специфичен", — рассказал руководитель Святошинского управления полиции Киева Петр Токарь.

Подозреваемого в совершении преступления впоследствии задержали. Выяснилось, что ранее он уже был осужден за убийство. Продолжаются разбирательства.

Напомним, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" внезапно умер мужчина посреди тротуара.

Читайте также: