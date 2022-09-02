В результате ДТП 74-летнего водителя велосипеда с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

В Киеве мужчина на электросамокате протаранил велосипедиста.

Авария произошла вчера, 1 сентября, около 16 часов, на улице Большой Окружной в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Также читайте В Киеве нормализовалось качество воздуха

Предварительно, пользователь электросамоката, во время опережения, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с велосипедистом.

В результате ДТП 74-летнего водителя велосипеда с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех событий происшествия.

Напомним, в Закарпатье семья на авто слетела в реку с моста, где проходили ремонтные работы.

Читайте также: