В результате ДТП 74-летнего водителя велосипеда с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
В Киеве мужчина на электросамокате протаранил велосипедиста.
Авария произошла вчера, 1 сентября, около 16 часов, на улице Большой Окружной в Святошинском районе столицы.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Предварительно, пользователь электросамоката, во время опережения, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с велосипедистом.
В результате ДТП 74-летнего водителя велосипеда с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех событий происшествия.
Напомним, в Закарпатье семья на авто слетела в реку с моста, где проходили ремонтные работы.
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