В Киеве мужчина на электросамокате ехал со скоростью около 100 км/ч (видео)

"Гонщик" ехал по проезжей части со скоростью около 100 км/ч.
В Киеве на одной из улиц заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью около 100 км/ч.
Соответствующее видео снял очевидец и опубликовал в Сети.
"Такой "гонщик" на электросамокате был замечен в Киеве, ехал около 100 км/ч", — говорится под видео.
Напомним, на улицах Киева увеличилось количество электросамокатов. Одна из причин такой популярности двухколесных – дефицит топлива. В магазинах представлены десятки моделей на любой вкус и кошелек.
ТСН.ua рассказывает сколько стоит приобрести и арендовать такое транспортное средство в столице.
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