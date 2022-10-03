В Киеве мужчина на электросамокате ехал со скоростью около 100 км/ч (видео)

"Гонщик" ехал по проезжей части со скоростью около 100 км/ч.

В Киеве на одной из улиц заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью около 100 км/ч.

Соответствующее видео снял очевидец и опубликовал в Сети.

"Такой "гонщик" на электросамокате был замечен в Киеве, ехал около 100 км/ч", — говорится под видео.

Напомним, на улицах Киева увеличилось количество электросамокатов. Одна из причин такой популярности двухколесных – дефицит топлива. В магазинах представлены десятки моделей на любой вкус и кошелек.

ТСН.ua рассказывает сколько стоит приобрести и арендовать такое транспортное средство в столице.

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