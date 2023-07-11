В Киеве мужчина крушил автомобиль арматурой, а испуганная владелица сидела в салоне: фото

В Киеве мужчина металлическими палками повредил автомобиль киевлянки.

Инцидент произошел на проезжей части в Днепровском районе столицы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от пассажиров трамвая о том, что на проезжей части улицы Алматинской неизвестный мужчина бьет по автомобилю металлической арматурой. По указанному адресу сразу прибыли сотрудники полка полиции особого назначения №2 и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Правоохранители с помощью очевидцев задержали дебошира, находившегося с явными признаками наркотического опьянения.

"Мы выяснили, что мужчина, внезапно выбежав на проезжую часть, стал бить двумя металлическими палками по капоту и лобовому стеклу автомобиля марки Renault Logan, за рулем которого находилась владелица транспортного средства. Мы задержали его в порядке статьи 289-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ 37-летний уроженец Луганщины. Своими противоправными действиями мужчина нанес потерпевшей около 45 тысяч гривен материального ущерба", — рассказала начальник сектора дознания отдела полиции управления полиции Алена Голенко.

В Киеве дознаватели сообщили о подозрении мужчине, который металлическими палками повредил автомобиль киевлянки / Фото: Полиция Киева / Facebook

По данному факту отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Мужчина, внезапно выбежав на проезжую часть, стал бить двумя металлическими палками по капоту и лобовому стеклу автомобиля.

"Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование и проверка мужчины на причастность к наркопреступлениям", — добавила Алена Голенко.

Напомним, в Киеве мужчина напал на автобус с пассажирами.

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