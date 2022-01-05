В Киеве мужчина, который убил мать и выпрыгнул из окна, взят под стражу

В Киеве мужчина, который убил мать и выпрыгнул из окна, взят под стражу

Сын требовал у матери деньги, а когда та отказала, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом.

Киевлянин, который убил мать и выпрыгнул из окна, взят под стражу.

Сегодня, 5 января, Святошинский районный суд избрал мужчине меру пресечения. Остаток жизни он может провести в тюрьме.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, что в Святошинском районе столицы на улице Академика Королева 26-летний парень убил собственную мать, а затем выбросился из окна многоэтажки.

По словам правоохранителей, сын требовал у матери деньги на личные нужды. Когда мать отказала, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом.

На месте работали следственно-оперативные группы Главного и территориального управления полиции, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.

В ходе следствия полицейские назначают ряд экспертиз, одна из которых является судебно-психиатрической, чтобы установить психическое состояние задержанного на момент совершения преступления.

Правоохранители проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство совершенное с особой жестокостью.

По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения — содержания под стражей, которое суд удовлетворил в полном объеме. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина убил родную мать. Он нанес ей более 20 ударов руками, ногами и металлической гантелью.

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