Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин.
В Киеве мужчина изнасиловал пятилетнюю дочь знакомой.
Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили на электронных носителях видеозаписи с детской порнографией.
Как рассказала временно исполняющая обязанности начальника отдела расследования преступлений, совершенных против детей, следственного управления полиции Киева Инна Вашкеба, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Установлено, что фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями. Уже поставлено в известность о подозрении в 14 эпизодах преступных деяний", — отметила Вашкеба.
Следственным управлением столичной полиции начаты четыре уголовных производства:
- ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего;
- ч. 4 ст. 152 — изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия;
- ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.
За совершенное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве доцент кафедры одного из вузов совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Согласно материалам следствия, мужчина познакомился с 12-летней внучкой своей знакомой во время совместного отдыха на Русановском пляже.
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