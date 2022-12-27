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В Киеве мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика, с которым познакомился в Сети: злоумышленника задержали

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Киеве мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика, с которым познакомился в Сети: злоумышленника задержали

Фото: Полиция Киева

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в Сети и договорился о встрече.

В ходе досудебного расследования правоохранители довели причастность уроженца Харьковщины к совершенному, сообщили в полиции Киева.

Поскольку мужчина скрывался от органов следствия, сотрудники полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование и ч. 2 ст. 156 – развращение несовершеннолетних.

На днях злоумышленника удалось задержать в Харьковской области. Пока фигурант находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

© Полиция Киева
Фото: Полиция Киева

Напомним, в селе на Киевщине мужчина подошел к 13-летней падчерице, стянул с ребенка одежду и совершил насильственные действия сексуального характера. Злоумышленника задержали.

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Дата публикации
Просмотры
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