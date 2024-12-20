В Киеве мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь соседки: как его наказали

Женщина попросила соседа помочь ее дочке перенести вещи, мужчина поднялся с девочкой в квартиру, где никого не было, и, угрожая ребенку, изнасиловал ее.

В Киеве к 12 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал малолетнюю соседку.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева районным судом объявлен обвинительный приговор 27-летнему местному жителю за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что в июле 2022 года женщина попросила соседа помочь ее малолетней дочери перенести вещи. Мужчина поднялся с девочкой в квартиру, где никого не было, и, угрожая ребенку, изнасиловал ее. Позже девочка рассказала обо всем матери.

"Приговором Днепровского районного суда г. Киева мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы. Также сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", — отметили в прокуратуре.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, в Полтаве перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании и умышленном убийстве 12-летней девочки.

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