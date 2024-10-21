В Киеве мужчина издевался над женой и пятью детьми: как его наказали (фото)

Мужчина совершать психологическое насилие в отношении жены и детей, которых словесно оскорблял, унижал, кричал и шантажировал.
В Киеве муж издевался над женой и пятью детьми. Он совершал домашнее насилие в отношении своей семьи.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры Киева 42-летний киевлян осужден за совершение домашнего насилия в отношении жены и пятерых малолетних детей, что привело к психологическим страданиям, эмоциональной зависимости и ухудшению качества жизни пострадавших.
"Мужчина, как обидчик, находясь на профилактическом учете в секторе противодействия домашнему насилию Днепровского УП ГУНП в Киеве с октября 2022 года, продолжил совершать психологическое насилие в отношении жены и детей, которых словесно оскорблял, унижал, кричал и шантажировал", – говорится в собщении прокуратуры.
По результатам судебного разбирательства обвиняемому назначено максимальное наказание, предусмотренное санкцией ст. 126-1 УК Украины – два года лишения свободы, мужчину взяли под стражу в зале суда.
Напомним, в Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в грудь, а семь лет назад тяжело травмировал ее отчима.
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