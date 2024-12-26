В Киеве мужчина издевался над 11-летним той-терьером: какое наказание его ждет

Пострадавшую собаку изъяли у владельца и передали в приют.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Следователи изъяли пострадавшую собаку и передали ее в специализированный приют, где животное обследуют ветеринары и окажут всю необходимую помощь.

"В Голосеевское управление полиции на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший муж жестоко обращается с животным. Женщина предоставила полицейским видеозаписи, на которых видно, как 30-летний мужчина в присутствии их общего малолетнего ребенка, издевается над собакой, потому, что она справила естественные потребности не в отведенном для этого месте", – говорится в сообщении полиции.

Собаку изъяли у владельцев и передали в приют.

По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство по ч. 19 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину, который во время прогулки жестоко избил собаку и душил ее поводком.

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