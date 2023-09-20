В Киеве мужчина избил и изнасиловал знакомую – женщина умерла

В Киеве в Оболонском районе мужчина изнасиловал женщину – потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Преступника задержали – за совершенное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть Оболонского управления поступило сообщение от врачей о том, что с улицы Пуща-Водицкой они госпитализировали женщину с телесными повреждениями и подозрением на изнасилование. Для выяснения всех обстоятельств происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Правоохранители установили, что накануне нарушитель пригласил 53-летнюю знакомую к себе домой, где они вместе употребляли спиртные напитки. В дальнейшем мужчина стал приставать к гостье, а когда женщина начала сопротивляться – несколько раз ударил ее по голове и изнасиловал.

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После совершенного потерпевшая добралась домой, где его в тяжелом состоянии обнаружила соседка и вызвала врачей. Киевлянку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, однако полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью и женщина впоследствии скончалась.

Злоумышленником оказался ранее не судимый уроженец Николаевской области, 1972 года рождения.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 5 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, повлекшее тяжкие последствия. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, в Киеве из окна больницы выпал 4-летний ребенок.

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